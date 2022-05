Tale e Quale Show | Scippato a Mediaset il primo concorrente | “Farà tremare lo studio”

Leggi su specialmag

(Di martedì 24 maggio 2022) Carlo Conti pronto a pescare in casain vista della prossima edizione del: la proposta a sorpresa Il conduttore Carlo Conti (screenshot RaiPlay)Subito dopo l’estate, le emittenti televisive torneranno subito con nuovi attesissimi appuntamenti. Tra i format confermati di casa Rai c’è anche ildi Carlo Conti che promette grandi novità. Il conduttore sembrerebbe in realtà già essere al vaglio dei nuovi concorrenti per stupire e conquistare il pubblico. Come di consueto, il conduttore si prepara a scegliere anche volti amatissimi della concorrenza ovvero di casa. Tra le possibilità anche il cantante Albe, reduce dalnt Amici di Maria De Filippi, che in molti sperano di vedere di ...