Suarez | addio amaro | ' L' Atletico me l' ha detto il giorno prima'

Advertising

CuoreRoberto : @62_milly @MarconePope L'Atletico Madrid annuncia l'addio di Suarez - OfficialRei7 : @amoflorenzi @NandoPiscopo1 @DanielsH796 @omeprazolo_ @J__kcaj @mgpg07 Secondo me Dybala non tornerà più a fare sta… - decavi81 : RT @decavi81: Addio di @chiellini Anche Luis Suarez gli ha inviato un messaggio di commiato 'GIORGIO,SEI STATO DAVVERO UN GIOCATORE BUONO.… - decavi81 : Addio di @chiellini Anche Luis Suarez gli ha inviato un messaggio di commiato 'GIORGIO,SEI STATO DAVVERO UN GIOCAT… - MilanLiveIT : #Milan, occhio all'#AtleticoMadrid Punta #GabrielJesus per il dopo #Suarez -

MADRID (SPAGNA) - Luislascia l' Atletico Madrid dopo due stagioni da ' colchonero ' e racconta il modo in cui il ... direttore della comunicazione: "Me l'ha detto il giorno prima del mio- ...... Jose Castro , si è espresso così, ai microfoni di Estadio Deportivo , in merito al possibile arrivo di Luis: 'Non parlerò di giocatori che non sono del Siviglia, anche se ha dettoall' ...MADRID (Spagna) - Se ne va dopo due stagioni passate indossando la maglia dell'Atletico Madrid, Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è ... il giorno prima del mio addio. Mi ha detto che mi avrebbero ...Il 35enne attaccante uruguagio lascia Madrid dopo due anni da 'colchonero': "In testa ho i Mondiali e dunque resterò in Europa: il progetto sportivo conterà più dei soldi" ...