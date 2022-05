Sorvegliare i mari dallo Spazio contro le incursioni cinesi Le novità dal Quadfico

Leggi su formiche

(Di martedì 24 maggio 2022) Highlights from Japan. Have a look. pic.twitter.com/haYnljDnfx — Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2022 Si sono riuniti a Tokyo i leader del Quad, il dialogo di sicurezza quadrilaterale dell’Indo-Pacifico a cui partecipano gli Stati Uniti, il Giappone, l’India e l’Australia, dove hanno concordato un ulteriore rafforzamento della “cooperazione pratica” tra i rispettivi Paesi. Ospiti del primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente americano Joe Biden, il premier australiano Anthony Albanese, il primo ministro indiano Narendra Modi hanno riaffermato la posizione comunequalunque tentativo di modificare gli equilibri internazionali tramite l’uso della forza, con un doppio riferimento: da un lato al conflitto innescato dalla Russia in Ucraina, e dall’altro, la questione di Taiwan, in merito alla quale il presidente Biden ha dichiarato che gli Usa ...