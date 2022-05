Ricerca: Messa e Carrozza da Draghi su rilancio Cnr (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e la presidente del Consiglio nazionale di Ricerca, Maria Chiara Carrozza, sono state ricevute dal presidente del Consiglio Mario Draghi, nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Sul tavolo, la riorganizzazione e il piano di rilancio del Cnr. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - La ministra dell'Università e della, Maria Cristina, e la presidente del Consiglio nazionale di, Maria Chiara, sono state ricevute dal presidente del Consiglio Mario, nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Sul tavolo, la riorganizzazione e il piano didel Cnr.

Advertising

TV7Benevento : Ricerca: Messa e Carrozza da Draghi su rilancio Cnr - - epistocrazia : straordinarie, competenze, intraprendenza e coraggio, tanto coraggio per cambiare una realtà cosi incancrenita e me… - 21fc1b31328d42f : @mrcbnvmb @Marian5711 @M49liberorso @matteorenzi @radioleopoldait Rdc sicuramente va migliorato dal punto di vista… - ClusterTrasport : Oltre 90 proposte progettuali in ricerca e sviluppo sull’idrogeno per un valore complessivo che supera i 240 milion… - SGInnovazione : RT @mur_gov_: 1992/2022 #LaMemoriaDiTutti Dalla cerimonia del XXX anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio. Messa: “Siamo impegn… -