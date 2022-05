Advertising

lametino : Caso Riace, al via domani processo d`Appello a Mimmo Lucano - - Alfonso0070 : RT @francescastorie: Cantastorie alla Fiera del Libro di Torino, domani mattina 23 maggio #bronzidiriace #riace #Calabria #mitigreci https:… - francescastorie : Cantastorie alla Fiera del Libro di Torino, domani mattina 23 maggio #bronzidiriace #riace #Calabria #mitigreci -

Agenzia ANSA

Iniziaa Reggio Calabria, in Corte d'appello, il processo di secondo grado a carico di Mimmo Lucano, di 64 anni, ex sindaco di, condannato in primo grado dal Tribunale di Locri nello scorso mese ...... al viaufficialmente dal Teatro Politeama di Catanzaro la 36esima edizione di " Fatti di ... e culturali, come l'omaggio al 50° Anniversario dei Bronzi di, con la visita pomeridiana al ... Riace:domani processo appello a Lucano, "spero in giustizia" - Cronaca Reggio Calabria - Inizia domani a Reggio Calabria, in Corte d'appello, il processo di secondo grado a carico di Mimmo Lucano, di 64 anni, ex sindaco di Riace, condannato in primo grado dal Tribunale d ...Inizia domani a Reggio Calabria, in Corte d'appello, il processo di secondo grado a carico di Mimmo Lucano, di 64 anni, ex sindaco di Riace, condannato in primo grado dal Tribunale di Locri nello scor ...