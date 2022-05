Revocati i fondi per le urgenze Beffati quattromila Comuni

(Di martedì 24 maggio 2022) Con una mano il governo eroga iaiper la realizzazione di opere pubbliche. E poi dall’altra provvede a revocare gli affidamenti. Il motivo? Il mancato rispetto dei troppi paletti fissati. Così l’eccesso di burocrazia diventa un ulteriore fardello per le amministrazioni locali. Un cortocircuito all’italiana con un risultato disastroso per iche si erano impegnati a portare avanti dei lavori finanziati dallo Stato. La revoca deiaiQualche settimana fa, migliaia di primi cittadini hanno ricevuto una “letterina” da parte del ministero dell’Interno che minaccia di riprendersi le risorse. Anche se dopo è arrivata una sorta di rettifica. La vicenda, oltremodo ingarbugliata, è finita così all’attenzione della Camera con una serie di interrogazioni, da Leu alla Lega, per ...

Advertising

GdB_it : Il grido di protesta dei piccoli Comuni per i fondi revocati -

In seguito ha vinto i due scudetticon la Juventus, ma ha trionfato anche nella Liga " due ... mentre nel concreto servirà per raccogliereda devolvere alla Samuel Eto'o Foundation e un'...Secondo l'accusa, Ferrero avrebbe dirottatoappartenenti ad una società che aveva sede nello studio di un commercialista cosentino, per sottrarli ai creditori. Il giudice del Riesame, adito ...2' di lettura Senigallia 24/05/2022 - Tuttavia, su richiesta dell'assessore Guido Castelli, che ha comunicato all'ufficio legale della Regione Marche la necessità di approfondire la questione, maggior ...“Iter troppo complessi e frammentati. Serve un’unica piattaforma per l’inserimento dei dati”, intervengono all’unisono Ance Brescia e il Collegio Geometri della provincia sul caso innescato dal minist ...