Reddito di cittadinanza | Rosato | dal 15 giugno raccolta firme per abolirlo

«Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l'abolizione del Reddito di cittadinanza . Strumento sbagliato, va riscritto tutto. Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci sono...

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - fattoquotidiano : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - Europeo91785337 : RT @elio_vito: Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma un populis… - ferdinandodanzi : @petergomezblog @fattoquotidiano Il reddito di cittadinanza è la più grande CAGATA della storia!!! Non aiuta i biso… -