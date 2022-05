Reddito di cittadinanza, continuano i tagli agli invalidi. E sull’assegno unico c’è la beffa: per averlo serve un modulo che non esiste (Di martedì 24 maggio 2022) “Vivo sola, ho solo 50 anni e a causa di una malattia autoimmune degenerativa sono diventata invalida totale in condizione di gravità e inabile al lavoro. Il Reddito di cittadinanza è stata la mia salvezza. Ma la legge ha fatto sì che si decurtasse ai disabili che hanno percepito l’aumento della pensione di invalidità: negli ultimi mesi ho preso 40 euro al mese contro i 650 di prima. Non ci pago neanche una seduta dal fisioterapista“. È una delle storie dei tanti beneficiari della misura contro la povertà a cui da quattro mesi l’accredito mensile viene decurtato o azzerato. Il governo Draghi per ora non batte un colpo, nonostante l’approvazione in Parlamento di un ordine del giorno firmato da Paola Nugnes, Virginia La Mura e Matteo Mantero del gruppo Misto che lo impegnava a intervenire e la petizione della Federazione italiana per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Vivo sola, ho solo 50 anni e a causa di una malattia autoimmune degenerativa sono diventata invalida totale in condizione di gravità e inabile al lavoro. Ildiè stata la mia salvezza. Ma la legge ha fatto sì che si decurtasse ai disabili che hanno percepito l’aumento della pensione dità: negli ultimi mesi ho preso 40 euro al mese contro i 650 di prima. Non ci pago neanche una seduta dal fisioterapista“. È una delle storie dei tanti beneficiari della misura contro la povertà a cui da quattro mesi l’accredito mensile viene decurtato o azzerato. Il governo Draghi per ora non batte un colpo, nonostante l’approvazione in Parlamento di un ordine del giorno firmato da Paola Nugnes, Virginia La Mura e Matteo Mantero del gruppo Misto che lo impegnava a intervenire e la petizione della Federazione italiana per il ...

