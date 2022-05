Real Madrid: può arrivare un altro difensore dalla Premier (Di martedì 24 maggio 2022) Il Real Madrid, dopo essere rinforzata con Antonio Rudiger del Chelsea, continua a guardare in Premier League per il reparto difensivo. In particolare,... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Il, dopo essere rinforzata con Antonio Rudiger del Chelsea, continua a guardare inLeague per il reparto difensivo. In particolare,...

Advertising

tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - KoraPlusEG : Continua le dichiarazioni La Signora Faiza Al Amiri : Nell''offerta del Real Madrid abbiamo pieno potere dei dirit… - fattoputiniano : @itsgiuliadip Per la miseria… Alvaro nel 2016 ci manda a cagare per andare a fare il panchinaro al Real Madrid. Que… - sportli26181512 : Real Madrid: può arrivare un altro difensore dalla Premier: Il Real Madrid, dopo essere rinforzata con Antonio Rudi… - junews24com : Pogba Juve: bianconeri in pole, ma non mancano i pericoli. La situazione -