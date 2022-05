PSG, Mbappé: «Non una questione di soldi. Real? C’era anche il Liverpool» (Di martedì 24 maggio 2022) Kylian Mbappé commenta la sua permanenza al PSG. Le dichiarazioni dell’attaccante alla Gazzetta dello Sport Kylian Mbappé ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. MACRON – «Parlare con il Presidente è stato speciale. Lo ringrazio per i buoni consigli, ma alla fine la decisione è mia, e penso sia quella giusta: rimanere nel mio Paese, nel nuovo progetto del Psg».LASCIARE DOPO IL MONDIALE – «In Francia non esistono clausole simili. Per ora sono un giocatore del Psg e sono davvero concentrato sulla prossima stagione. Al resto non penso più».INTERESSI – «E’ vero ho parlato anche con il Liverpool, perché è il club preferito di mia mamma. Non so perché tifi i Reds, dovete chiederlo a lei. Scherzi a parte, si tratta di un grande club, e di una grande famiglia. Li avevo già incontrati 5 anni fa, ai tempi del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Kyliancommenta la sua permanenza al PSG. Le dichiarazioni dell’attaccante alla Gazzetta dello Sport Kylianha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. MACRON – «Parlare con il Presidente è stato speciale. Lo ringrazio per i buoni consigli, ma alla fine la decisione è mia, e penso sia quella giusta: rimanere nel mio Paese, nel nuovo progetto del Psg».LASCIARE DOPO IL MONDIALE – «In Francia non esistono clausole simili. Per ora sono un giocatore del Psg e sono davvero concentrato sulla prossima stagione. Al resto non penso più».INTERESSI – «E’ vero ho parlatocon il, perché è il club preferito di mia mamma. Non so perché tifi i Reds, dovete chiederlo a lei. Scherzi a parte, si tratta di un grande club, e di una grande famiglia. Li avevo già incontrati 5 anni fa, ai tempi del ...

