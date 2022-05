Problemi per chi vuol cambiare password NoiPA: alcuni riscontri ufficiali (Di martedì 24 maggio 2022) Vengono segnalati in questi giorni nuovi Problemi NoiPA, questa volta riferiti a coloro che hanno necessità di cambiare password per il proprio account. Una questione che non va sottovalutata, al punto che mi sono imbattuto già in una risposta ufficiale da parte dello staff tecnico, nel tentativo di andare incontro a tutti coloro che stanno vivendo un disagio sotto questo punto di vista. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in modo da contestualizzare ogni discorso qui in Italia. Del resto, la piattaforma da mesi sta facendo emergere anomalie qua e là. Cosa sappiamo sui Problemi per chi vuol cambiare password NoiPA: spunta una risposta pubblica Come affrontare le problematiche legate al cambio password ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Vengono segnalati in questi giorni nuovi, questa volta riferiti a coloro che hanno necessità diper il proprio account. Una questione che non va sottovalutata, al punto che mi sono imbattuto già in una risposta ufficiale da parte dello staff tecnico, nel tentativo di andare incontro a tutti coloro che stanno vivendo un disagio sotto questo punto di vista. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in modo da contestualizzare ogni discorso qui in Italia. Del resto, la piattaforma da mesi sta facendo emergere anomalie qua e là. Cosa sappiamo suiper chi: spunta una risposta pubblica Come affrontare le problematiche legate al cambio...

Advertising

Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - Avvenire_Nei : Iraq. Il cielo di Baghdad diventa arancione per il cambiamento climatico - ilpost : L’occupazione russa dell’ex centrale di #Chernobyl è durata più di un mese e ha creato diversi problemi, a causa de… - Webristle : In questo articolo, nello specifico, ci occupiamo degli attacchi #DDoS specifiche interruzioni di servizio che crea… - SandriUmberto : @Fiammailmionome Ti tranquillizzo, noi uomini di sinistra abbiamo problemi a tollerare le donne di destra, non per… -