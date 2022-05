Palermo, a Baldini servono i 23 titolari: tra fatica e diffide verso la FeralpiSalò (Di martedì 24 maggio 2022) Dieci i diffidati e diversi i giocatori a secco di energie in vista dell'importantissimo doppio confronto playoff contro la FeralpiSalò Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022) Dieci i diffidati e diversi i giocatori a secco di energie in vista dell'importantissimo doppio confronto playoff contro la

Advertising

Palermofficial : Che carica i nostri tifosi! E che carica di Mister #Baldini ?? Ci vediamo domani al #Barbera ???? [?? Domani il video… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, si sblocca Fella: in 9 già a segno nella nuova «era» targata Silvio Baldini - Mediagol : Palermo, si sblocca Fella: in 9 già a segno nella nuova «era» targata Silvio Baldini - ILOVEPACALCIO : Palermo di fronte ad un bivio. Le mosse di Baldini, rischio squalifiche e tanta fatica: serve il turnover - Ilovepa… - tifosipalermoit : Finora poco turn over, con l’Entella in molti sono apparsi in difficoltà a livello fisico. Contro la Feralpisalò il… -