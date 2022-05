Mosca | «Il rallentamento della guerra in Ucraina? È intenzionale | non vogliamo vittime civili»

(Di martedì 24 maggio 2022) Il ministro russo Sergei Shoigu, durante una riunione del Consiglio dei ministriDifesa, ha dichiarato chesta «deliberatamente rallentando» lainper permettere «l’evacuazionepopolazione civile». Lo riporta l’agenzia Unian. «I cessate il fuoco vengono attivati per dar modo aipresenti negli insediamenti occupati di abbandonarli mediante la creazione di appositi corridoi umanitari», ha dichiarato successivamente Shoigu in un’intervista televisiva. Shoigu ha osservato che, malgrado il «temporaneodell’offensiva», la Russia continuerà a condurre la cosiddetta «operazione militare speciale» in«finché tutti i risultati non saranno raggiunti». Ma Kiev, così come gli Alleati Occidentali, vedono ...

