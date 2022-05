La disperata fuga in automobile sotto le bombe | il drammatico

Advertising

carlozustovi : @BreusVika1 @jacopo_iacoboni A personaggi come Orsini e Di Battista (e altri animali da talk-show) farebbe bene viv… -

Repubblica TV

Le immagini arrivano dal Donbass e mostrano lain automobile di alcuni civili. Il video, pubblicato su Twitter, è stato registrato mentre dal cielo stavano piovendo bombe. "È molto probabile che le forze ucraine possano essere ...Un video impressionante, registrato nel Donbass, mostra lain automobile mentre dal cielo piovono le bombe. In poco più di un minuto, sono almeno tre le esplosioni che si verificano a poca distanza dalla strada che attraversa una valle. Nel ... Donbass, la disperata fuga in auto tra le bombe Oggi i due pratesi arrestati per tentato omicidio compariranno di fronte al gip per la convalida del fermo. Al setaccio le immagini della telecamera interna del locale teatro dell’aggressione. La vitt ...I settori turistico e della ristorazione in affanno, ma non sono gli unici. L’agenzia interinale: mancano contabili, magazzinieri e metalmeccanici ...