Inter, Zhang: “Stagione bellissima, avanti con Inzaghi. Dovremo essere ancor più competitivi” (Di martedì 24 maggio 2022) “È stata una Stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello Internazionale in Champions, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan e i complimenti a tutti gli altri avversari che abbiamo affrontato in campionato”. E’ questo il bilancio del presidente dell’Inter, Steven Zhang, che ha parlato alla tv ufficiale nerazzurra dopo il summit di oggi con la dirigenza e col tecnico Inzaghi: “Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni la somma dei punti conquistati è ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “È stata unanella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andatianche a livellonazionale in Champions, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan e i complimenti a tutti gli altri avversari che abbiamo affrontato in campionato”. E’ questo il bilancio del presidente dell’, Steven, che ha parlato alla tv ufficiale nerazzurra dopo il summit di oggi con la dirigenza e col tecnico: “Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni la somma dei punti conquistati è ...

