'Il vaiolo delle scimmie non è allarmante. Abbiamo cure e vaccini pronti per i pazienti'

È il quarto caso in Italia e il primo in Toscana. Un uomo di 32 anni di Arezzo, rientrato il 15 maggio da una vacanza alle isole Canarie, è risultato positivo alscimmie ed è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato. Con quello di Arezzo i casi in Italia diventano quattro e altre 15 persone sono in osservazione. ...Intervista all'ex direttore dell'Unità Malattie Infettive Aoup, Francesco Menichetti: 'Attenzione ai rapporti stretti o intimi ...In Italia i casi accertati sono 4. L'ultimo: un aretino 32enne di rientro dalle Canarie. Rientrato l'allarme per un quinto caso in Alto Adige ...Il virus sembra molto simile a quello che aveva causato dei casi in vari paesi tra cui la Gran Bretagna, Singapore e Israele nel 2018-19. La maggior parte dei casi attuali di vaiolo delle scimmie in ...