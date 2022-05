“Ho perso litri di sangue”: Ashley Graham racconta l’emorragia post parto (Di martedì 24 maggio 2022) La modella Ashley Graham, 34 anni, ha raccontato in un saggio personale per la rivista Glamour la sua esperienza con il parto, in cui ha sperimentato un’emorragia. Ashley Graham ha partorito i suoi due gemelli, Roman Ervin e Malachi Ervin, a gennaio: la modella ha rivelato di aver “perso litri di sangue” e di non essere stata in grado di “camminare per una settimana” dopo le ore strazianti del parto. Vi raccomandiamo... Ashley Graham svela finalmente il nome dei gemelli e pubblica la prima foto Ashley Graham rivela i nomi dei gemelli e ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 24 maggio 2022) La modella, 34 anni, hato in un saggionale per la rivista Glamour la sua esperienza con il, in cui ha sperimentato un’emorragia.harito i suoi due gemelli, Roman Ervin e Malachi Ervin, a gennaio: la modella ha rivelato di aver “di” e di non essere stata in grado di “camminare per una settimana” dopo le ore strazianti del. Vi raccomandiamo...svela finalmente il nome dei gemelli e pubblica la prima fotorivela i nomi dei gemelli e ...

