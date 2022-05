Gli alimenti per una abbronzatura perfetta (Di martedì 24 maggio 2022) Life&People.it Quali alimenti mangiare per abbronzarsi? in molti se lo staranno chiedendo: l’estate non è ancora arrivata ma con il primo sole il pensiero corre subito al mare, alla spiaggia e ad una tintarella super, da raggiungere il più in fretta possibile. E allora scatta la corsa all’abbronzante perfetto e ai metodi naturali per intensificare l’assorbimento dei raggi del sole. Dai vecchi consigli della nonna ai nuovi suggerimenti dei nutrizionisti…sono tante le tecniche per raggiungere il colorito desiderato. Innanzitutto è importante preparare bene la pelle prima dell’esposizione al sole per stimolare la melanina, il pigmento naturale che permette di raggiungere un colore più intenso. Fondamentale per questo è l’alimentazione e scegliere prodotti che da un lato stimolano l’assorbimento dei raggi del sole e dall’altro proteggono la pelle dai raggi UV che ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 24 maggio 2022) Life&People.it Qualimangiare per abbronzarsi? in molti se lo staranno chiedendo: l’estate non è ancora arrivata ma con il primo sole il pensiero corre subito al mare, alla spiaggia e ad una tintarella super, da raggiungere il più in fretta possibile. E allora scatta la corsa all’abbronzante perfetto e ai metodi naturali per intensificare l’assorbimento dei raggi del sole. Dai vecchi consigli della nonna ai nuovi suggerimenti dei nutrizionisti…sono tante le tecniche per raggiungere il colorito desiderato. Innanzitutto è importante preparare bene la pelle prima dell’esposizione al sole per stimolare la melanina, il pigmento naturale che permette di raggiungere un colore più intenso. Fondamentale per questo è l’alimentazione e scegliere prodotti che da un lato stimolano l’assorbimento dei raggi del sole e dall’altro proteggono la pelle dai raggi UV che ...

