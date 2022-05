Fenucci | ' Sinisa è convinto dei programmi Vogliamo un Bologna sempre più competitivo'

(Di martedì 24 maggio 2022) L'ufficialità di Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica delavverrà venerdì o al massimo lunedì: va atteso il ritorno dagli Stati Uniti del presidente ...

La ceralacca sulla stretta di mano fra Joey Saputo eMihajlovic nella cena di lunedì sera l'ha piazzata Claudio, a.d. del club. "E' stata una scelta condivisa da tutti - racconta a ......all'epoca il rapporto traMihajlovic e il Bologna sembrava destinato a finire, salvo poi continuare insieme per un altro anno. A dare una conferma più che autorevole è stato Claudio, ...Il Bologna ha chiuso il suo campionato in tredicesima posizione, al termine di una stagione altalenante. Nell'ultima giornata di campionato è arrivato il successo di misura sul campo del retrocesso Ge ...Mihajlovic confermato, dunque: “La volontà comune è quella di avere un Bologna sempre più competitivo, con alla base una filosofia di sviluppo sportivo dei giovani: è l’unico modo per fare crescere la ...