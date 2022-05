Drag Race Italia 2, Tommaso Zorzi svela l’ospite della 1^ puntata: “Pazzesca” (Di martedì 24 maggio 2022) Lunedì 23 maggio, è stata registrata la prima puntata di Drag Race Italia 2. Terminata la registrazione, Tommaso Zorzi – giudice riconfermato nel programma di Discovery+ -ha svelato alcuni indizi sull’ospite della prima puntata. Tommaso Zorzi rivela la prima ospite Drage Race Italia 2 verrà trasmesso su Discovery+ a settembre. Tuttavia, le riprese del programma sono già iniziate. Stando alle anticipazioni, la giuria è stata riconfermata. Dunque, ci saranno Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi. Il web influencer milanese e vincitore del Grande Fratello Vip 5, terminata la registrazione ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 maggio 2022) Lunedì 23 maggio, è stata registrata la primadi2. Terminata la registrazione,– giudice riconfermato nel programma di Discovery+ -hato alcuni indizi sulprimarivela la prima ospite2 verrà trasmesso su Discovery+ a settembre. Tuttavia, le riprese del programma sono già iniziate. Stando alle anticipazioni, la giuria è stata riconfermata. Dunque, ci saranno Chiara Francini, Priscilla e. Il web influencer milanese e vincitore del Grande Fratello Vip 5, terminata la registrazione ha ...

