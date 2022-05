Dopo Vocalise a Ragusa La…ci darem la mano

(Di martedì 24 maggio 2022)– Le note sono le parole che il linguaggio delle emozioni adopera per oltrepassare le barriere e giungere fino all’anima! E con “” le eccelse artiste Diana Nocchiero e Andjela Bratic hanno scritto e trasmesso un forte, chiaro e potente messaggio, che la musica è pura energia capace di far risuonare nell’intimo i colori delle emozioni. E’ stato il secondo appuntamento con la stagione concertistica internazionale “Melodica” che per la sua 26esima edizione si svolge apresso l’auditorium della Camera di Commercio. Gli inebrianti suoni del flauto romantico di Andjela Bratic e le appassionate note del pianoforte di Diana Nocchiero hanno liberato affascinanti melodie.La musica, vera protagonista dell’evento, ancora una volta capace di trasmettere emozioni e magici sentimenti., questo il ...

