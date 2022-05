Don Matteo 13, puntata stasera martedì 24 maggio: quando inizia? Orario, quante puntate sono (Di martedì 24 maggio 2022) La nona puntata di Don Matteo 13 è in programma per stasera martedì 24 maggio 2022: scopriamo quando inizia, l’Orario, quante puntate sono previste e il calendario completo. Leggi anche: Don Matteo 13: quando finisce? Data ultima puntata Don Matteo 13: quando va in onda? Per non far slittare il finale di stagione di una settimana, la rete... Leggi su donnapop (Di martedì 24 maggio 2022) La nonadi Don13 è in programma per242022: scopriamo, l’previste e il calendario completo. Leggi anche: Don13:finisce? Data ultimaDon13:va in onda? Per non far slittare il finale di stagione di una settimana, la rete...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @rialev_ms: Ma buongiorno a chi come me non si è ancora ripresa ed è ferma a quel visino terrorizzato di Marco all’idea che Anna ci sia… - KateSteele89 : RT @rialev_ms: Ma buongiorno a chi come me non si è ancora ripresa ed è ferma a quel visino terrorizzato di Marco all’idea che Anna ci sia… - rialev_ms : Ma buongiorno a chi come me non si è ancora ripresa ed è ferma a quel visino terrorizzato di Marco all’idea che Ann… - FedeFeee : @LauraTer64 Più che altro don matteo è nata come figura a se stante, don Massimo ha il contorno della linea romance… - zazoomblog : Don Matteo un grande ritorno nella puntata finale? Il gossip impazza sul web - #Matteo #grande #ritorno #nella -