Controlli sicurezza in centro | cinque arresti per furti e rapine

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Nelle ultime 48 ore i Carabinieri della Compagnia Romahanno eseguito un servizio straordinario di controllo, finalizzato al contrasto dei reati predatori e del degrado urbano nelstorico, maggiormente frequentato dai numerosi turisti presenti in questo periodo nella Capitale, che ha portato all’arresto di 5 persone, 3 per rapina e due per furto. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza, per il reato di rapina, un cittadino del Bangladesh di 46 anni con precedenti e già sottoposto al divieto di accesso all’area della stazione Termini. L’uomo è gravemente indiziato di essersi impossessato del denaro restituito dalla macchinetta automatica per biglietti ferroviari, appartenenti ad un viaggiatore che attendeva il resto per l’acquisto effettuato. I militari ...