(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Napoli Gianluigi Visco haa 30 anni di carcere, per undel febbraio, il capo dell’ala stragista deldeiGiuseppe, e altri quattro storici affiliati della cosca casertana, ovvero Alessandro Cirillo, Mario Cavaliere e Giovanni Russo. Dieci anni, invece, la pena inflitta al collaboratore di giustizia Domenico Bidognetti. Sono stati poi assolti Giuseppe Dell’Aversano, Francesco Cavaliere e Giovanni Simonelli. L’è quello di Luigi Mosvaldo Caterino, maturato nell’ambito della faida di fine anni novanta tra i gruppi Bidognetti, di cui faceva parte, e i Cantiello-Tavoletta. Proprio...

Advertising

anteprima24 : ** Clan dei Casalesi, #Setola condannato per un omicidio del 1999 ** - Vanna43192310 : Tranquillo vedrai il termovalirizzatore lo costruiranno bene le imprese dei clan! ?? ?? ?? ?? - concentrazione : #camorra Appalti Ferrovie a ditte del clan dei casalesi: scarcerati i fratelli Nicola e Vincenzo Schiavone… - masterx_iulm : A 30 anni dalla morte di #GiovanniFalcone, oltre 215 mila beni confiscati alla criminalità organizzata testimoniano… - Hero9004 : RT @ProvenzaleG: Ci parlerà anche, l'allora solerte Pignataro, del ruolo egemone della massoneria in città e dei rapporti con i clan mafios… -

Alice si riavvicina al padre, alla sua famiglia e almalavitoso a cui appartiene. Sedotta da ... In caso di acquisto attraverso unolink presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una ...'Un ben confiscato occupato da una persona vicina a'. Emergono sempre nuovi particolari dalla relazione della commissione d'accesso, che ha portato ... Inerzia, così come omissione, è uno...“Un ben confiscato occupato da una persona vicina a clan”. Emergono sempre nuovi particolari dalla relazione della commissione d’accesso, che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Tor ...Aveva 53 anni. Era una guardia campestre abusiva. Gaetano Parisi è stato ammazzato in contrada Rinazze, a Biancavilla, mentre era a bordo della sua 500. Un auto lo ha speronato e sono partiti i colpi.