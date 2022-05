Che tempo che fa, Fabio Fazio nel mirino: arriva la decisione della RAI (Di martedì 24 maggio 2022) Fabio Fazio ha fatto un annuncio al pubblico che ha lasciato tutti senza parole, cosa succederà il prossimo anno. Fabio Fazio è uno dei conduttori di spicco della Rai che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 24 maggio 2022)ha fatto un annuncio al pubblico che ha lasciato tutti senza parole, cosa succederà il prossimo anno.è uno dei conduttori di spiccoRai che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: È compito delle istituzioni - di tutte le istituzioni - prevedere e agire per tempo, senza dover atten… - reportrai3 : La sorpresa, la convinzione era talmente alta che qualcuno, una figura di altissimo spicco si fece scappare il comm… - FratellidItalia : ?? È ormai fuor di dubbio che accadrà quello che #FratellidItalia denunciava da tempo: la riforma del catasto aument… - bettabettanesi : @rainiero43 @m_ccini Avevo trovato un link scientifico tempo fa cancellato da impazzire dalla censura di Google che… - AngeloSantoro : @andtundo C’è stato un tempo, non conoscendolo, che da puzzone dicevo: vicino Saint-Tropez? Ma scherzi? Non è roba… -