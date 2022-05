Alex Sandro, in estate sarà addio: il sostituto è a costo zero ed è più forte (Di martedì 24 maggio 2022) La Juventus, nel prossimo mercato estivo, potrebbe cedere Alex Sandro; la società bianconera sembra aver già individuato il sostituto. Un mercato dove la Juventus deve essere, per forza di cose, protagonista; la stagione appena conclusa (mai in corsa per lo scudetto, fuori dalla Champions agli ottavi e due finali perse con l’Inter) impone alla società bianconera di portare nuovi innesti alla corte di Allegri. L’obiettivo, infatti, deve essere quello di tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello internazionale. Tra i ruoli di cui la Juventus ha bisogno è un terzino sinistro e, da questo punto di vista, sembra essere stata presa la decisione su Alex Sandro e sul suo sostituto. LaPresseAlex Sandro non ha ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 maggio 2022) La Juventus, nel prossimo mercato estivo, potrebbe cedere; la società bianconera sembra aver già individuato il. Un mercato dove la Juventus deve essere, per forza di cose, protagonista; la stagione appena conclusa (mai in corsa per lo scudetto, fuori dalla Champions agli ottavi e due finali perse con l’Inter) impone alla società bianconera di portare nuovi innesti alla corte di Allegri. L’obiettivo, infatti, deve essere quello di tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello internazionale. Tra i ruoli di cui la Juventus ha bisogno è un terzino sinistro e, da questo punto di vista, sembra essere stata presa la decisione sue sul suo. LaPressenon ha ...

