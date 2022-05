Zelensky: «Nessun mediatore. Solo un mio incontro con Putin può fermare la guerra» (Di lunedì 23 maggio 2022) Volodymyr Zelensky ha rifiutato ogni incontro con i mediatori russi. Il presidente ucraino vuole parlare Solo con una persona: Vladimir Putin. Le sue parole sono state riportate dall’agenzia stampa ucraina Ukrinform: «Non accetto Nessun incontro con i mediatori russi, ma Solo con il presidente Vladimir Putin, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la guerra. Senza di lui non si prendono decisioni e dobbiamo esserne ben consapevoli. E se stiamo parlando di una decisione per porre fine alla guerra, senza di lui questa decisione non sarà presa». Sempre Zelensky ha ribadito che l’unico finale possibile per questa guerra è la vittoria dell’Ucraina: «Stiamo pagando un ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Volodymyrha rifiutato ognicon i mediatori russi. Il presidente ucraino vuole parlarecon una persona: Vladimir. Le sue parole sono state riportate dall’agenzia stampa ucraina Ukrinform: «Non accettocon i mediatori russi, macon il presidente Vladimir, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la. Senza di lui non si prendono decisioni e dobbiamo esserne ben consapevoli. E se stiamo parlando di una decisione per porre fine alla, senza di lui questa decisione non sarà presa». Sempreha ribadito che l’unico finale possibile per questaè la vittoria dell’Ucraina: «Stiamo pagando un ...

