Vaiolo delle scimmie | Pregliasco | “Un vaccino esiste | valutare in base ai dati”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Contro Covid-19 si è fatto in fretta a sviluppare un”, anche se Sars-CoV-2 era un virus prima ignoto. “Nel caso delsiamo avvantaggiati”, sia perché il virus è noto sia perché “giàunregistrato, nonostante non sia ancora prodotto in grandi quantità. Ina come evolverà la situazione, dunque, si potrà” se, e nei confronti di chi, procedere a una vaccinazione per contrastare i casi di ‘monkeypox’ che si stanno registrando soprattutto in Europa. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano. “In questo momento, alla luce di quella che per ora resta una diffusione limitata – precisa tuttavia ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - SP190874 : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - AlessandroInn20 : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… -

Si tratta di un uomo di 32 anni, ricoverato ad Arezzo. Rientrato dalle Canarie il 15 maggio scorso. Salgono così a quattro i casi ...scimmie: in Toscana un altro positivo Roma, 23 maggio 2022 - Con quello registrato oggi ad Arezzo , sono saliti a quattro i casi discimmie in Italia . Come il primo caso ...Lo scrive su Facebook il biologo Enrico Bucci, adjunct professor della Temple University di Philadelphia, in merito all'allarme crescente per il vaiolo delle scimmie. "Non è il caso di preoccuparsi ...A dirlo, all'Adnkronos Salute, Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano in merito all possibile decisione dell'Oms di classificare come emergenza ...