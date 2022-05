Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Ucraina almeno una persona è stata uccisa in un attacco missilistico Russo sumali nella regione di zitto Mira ovest di Kiev mentre assurde le forze russe hanno bombardato tre insediamenti nel distretto di kryvyi rih nel Plus Divino prove ieri Command Center Ucraina riferito su Facebook e le forze russe hanno sparato missili contro strutture infrastrutturali nelle regioni di Zito mail che è stata attaccata dalla direzione sud da missili da crociera navali il centro aggiunto che 4 missili da crociera russi sono stati distrutti dalle unità di difesa aerea tre mesi lì sono stati vissuti da eri e uno da un’unità missilistiche a via dell’aviazione Ucraina una cerimonia sobria per ricordare il dramma di un anno fa e commemorare chi non c’è più ricorre oggi il primo ...