Tiro con l'arco, agli Europei Nespoli e Boari (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo le due tappe di Coppa del Mondo, e l'European Grand Prix, l'Italia è pronta ad affrontare uno degli eventi arcieristici più importanti della stagione: i Campionati Europei che Monaco di Baviera ospiterà dal 6 al 12 giugno. Lo staff azzurro ha sciolto le riserve e convocato i dodici arcieri che prenderanno parte alla competizione. Nell'arco olimpico maschile scenderanno sulla linea di Tiro, Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), entrambi reduci dal doppio argento a squadre nelle prime due tappe di Coppa del Mondo, e Federico Musolesi, già titolare in World Cup ad Antalya. In campo femminile il terzetto azzurro sarà formato da Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, entrambe delle Fiamme Oro, e in questa stagione titolari in Coppa del Mondo dove hanno sfiorato il podio a ...

