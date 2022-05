Siena, 'Yes to Memory': in 1500 al flash - mob per il trentennale di Capaci (Di lunedì 23 maggio 2022) Strage di Capaci Per approfondire : Articolo : Strage di Capaci, il giorno della Memoria Articolo : Falcone e Borsellino 30 anni dopo. "Il loro ricordo ci indica la strada" Articolo : Ozmo, lo street ... Leggi su lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Strage diPer approfondire : Articolo : Strage di, il giorno della Memoria Articolo : Falcone e Borsellino 30 anni dopo. "Il loro ricordo ci indica la strada" Articolo : Ozmo, lo street ...

Advertising

Nazione_Siena : Siena, 'Yes to Memory': in 1500 al flash-mob per il trentennale di Capaci - LazzeroniPaolo : A #Suvignano in provincia di #Siena, 1500 studenti da tutta la #Toscana per un solo messaggio: “Yes to Memory”.… - SIENANEWS : 'Yes to Memory', a trent'anni dalla scomparsa Suvignano ricorda Falcone con un flash-mob di 1500 ragazzi... -