"Scherzate col fuoco. E vi brucerete": Xi Jinping minaccia Joe Biden, il punto di non ritorno si avvicina (Di lunedì 23 maggio 2022) Sullo sfondo la guerra in Ucraina, in parallelo schizza alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Cina. Joe Biden infatti ha detto chiaro e tondo che gli Usa interverranno militarmente se Pechino tenterà di prendere Taiwan con la forza. Ancora una volta parole pesantissime, quelle di Biden, pronunciate nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese, Fumio Kishida, che si è tenuta a Tokyo. Le parole del presidente hanno segnato un brusco cambio di rotta nei rapporti con la Cina che avrebbe colto di sorpresa anche i consiglieri della Casa Bianca. "L'idea che Taiwan possa essere presa con la sola forza è inappropriata. Dunque abbiamo preso un impegno, reagire con un intervento militare", ha tuonato Biden. Ovvia e scontata la durissima reazione della Cina di Xi Jinping, per il quale ha parlato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Sullo sfondo la guerra in Ucraina, in parallelo schizza alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Cina. Joeinfatti ha detto chiaro e tondo che gli Usa interverranno militarmente se Pechino tenterà di prendere Taiwan con la forza. Ancora una volta parole pesantissime, quelle di, pronunciate nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese, Fumio Kishida, che si è tenuta a Tokyo. Le parole del presidente hanno segnato un brusco cambio di rotta nei rapporti con la Cina che avrebbe colto di sorpresa anche i consiglieri della Casa Bianca. "L'idea che Taiwan possa essere presa con la sola forza è inappropriata. Dunque abbiamo preso un impegno, reagire con un intervento militare", ha tuonato. Ovvia e scontata la durissima reazione della Cina di Xi, per il quale ha parlato il ...

