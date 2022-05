Sampdoria | Sensi saluta | «Sarò per sempre uno di voi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Stefanosi è congedato dalla: il saluto del centrocampista che ora farà ritorno all’Inter Stefanohato i tifosi dellaattraverso Instagram. Il centrocampista farà ritorno all’Inter dopo il prestito in blucerchiato. DICHIARAZIONI – «Cinque mesi corrono veloci soprattutto quando stai bene e ti senti a casa. A Genova sono stato benissimo, dal primo all’ultimo istante. In soli cinque mesi la Samp mi è entrata dritta nel cuore per tutto quello che mi ha dato: affetto, fiducia, stima, l’amore della gente. Neperriconoscente. Ho cercato di ripagare tutto questo in campo, sudando per la maglia e facendo il massimo per raggiungere l’obiettivo comune. Siamo stati squadra, abbiamo remato dalla stessa parte, superando le ...