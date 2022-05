(Di lunedì 23 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

sportli26181512 : Sacchi applaude il Milan: 'Una vera impresa. E Pioli ha dato uno stile di gioco': Sacchi applaude il Milan: 'Una ve… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Sacchi applaude il Milan: 'Una vera impresa. E Pioli ha dato uno stile di gioco' - Gazzetta_it : Sacchi applaude il Milan: 'Una vera impresa. E Pioli ha dato uno stile di gioco' - SteIarda : RT @sportface2016: #Milan, #Sacchi: 'Ha vinto la squadra che ha dimostrato più coraggio e unità d'intenti' - sportface2016 : #Milan, #Sacchi: 'Ha vinto la squadra che ha dimostrato più coraggio e unità d'intenti' -

SPORTFACE.IT

Che Arrigosia felice per lo scudetto del Milan può apparire scontato a molti, ma in questo caso, oltre ai sentimenti, c'è altro: l'apprezzamento per il lavoro della società, gli applausi all'allenatore, ...Arrigo, interpellato dall'agenzia LaPresse , commenta così l a conquista del titolo da parte del Milan. Il tecnico che ha fatto la storia del club rossonero dedica una menzione speciale a ... Sacchi applaude il Milan: "Scudetto vinto con coraggio e merito" E così è stato: ha vinto la squadra che ha più meritato lo scudetto”. Arrigo Sacchi, interpellato dall’agenzia LaPresse, commenta così la conquista del titolo da parte del Milan. Il tecnico che ha ...Sport. Da Rocco a Sacchi fino a Pioli: tutti gli scudetti vinti dal Milan. I rossoneri hanno vinto 19 titoli nazionali: sono la seconda squadra ad averne conquistati di più, dopo Juve (36) e alla pari ...