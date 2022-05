Roma, incendio nell'attico vicino San Pietro: morto un uomo. Non è riuscito a fuggire dall'appartamento in fiamme (Di lunedì 23 maggio 2022) Un uomo disabile è morto a Roma, a causa di un incendio scoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II. Le fiamme si sono propagate su due piani.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022) Undisabile è, a causa di unscoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II. Lesi sono propagate su due piani....

Advertising

Luxgraph : Roma, incendio in un appartamento: pensionato muore tra le fiamme #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Corriere : Roma, a fuoco un attico vicino a San Pietro: un morto tra le fiamme - MediasetTgcom24 : Incendio in un palazzo a Roma, uomo trovato morto sul suo letto #incendio #roma - SkyTG24 : Incendio a #Roma, fiamme in appartamento: morta una persona - StefaniaFalone : Roma, a fuoco un attico vicino a San Pietro: un morto tra le fiamme -