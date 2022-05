Roma-Feyenoord in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale Conference League 2021/2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) La Roma cerca quel trofeo che le manca dal 2008. Mercoledì alle 21:00 la squadra di Josè Mourinho sfiderà il Feyenoord in finale di Conference League nella cornice dell’Arena Kombetare di Tirana. Dopo aver vinto due volte la Champions League e l’Europa League, José Mourinho ha l’occasione per vincere la terza importante competizione UEFA per club. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Dazn, ma anche in chiaro su TV8 oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Lacerca quel trofeo che le manca dal 2008. Mercoledì alle 21:00 la squadra di Josè Mourinho sfiderà ilindinella cornice dell’Arena Kombetare di Tirana. Dopo aver vinto due volte la Championse l’Europa, José Mourinho ha l’occasione per vincere la terza importante competizione UEFA per club. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Dazn, ma anche insu TV8 oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

LAROMA24 : Roma-Feyenoord, per la finale la Questura blocca i mezzi pubblici nella Capitale: mercoledì stop dalle 22 alle 3… - calviciccio : @Visschtales è un giornalista e prof olandese. Vive a Rotterdam, la città del #Feyenoord, ma in finale di… - Affaritaliani : Roma-Feyenoord, cancellati tutti i mezzi pubblici Capitale paralizzata per la finale di Conference LeagueMille agen… - sportli26181512 : Roma, Pellegrini: 'Vincere un trofeo per la mia città sarebbe un sogno, non è un caso se Mourinho...': A pochi gior… - ntocndy : dopo lo “sciopero per il cessate il fuoco” anche quello per Roma-Feyenoord. siamo veramente una città di merda -