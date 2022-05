Roland Garros 2022, Paolini-Begu sospesa per pioggia: gli aggiornamenti (Di lunedì 23 maggio 2022) the ad id=”445341? La sfida tra Jasmine Paolini e Irina-Camelia Begu, valevole per il primo turno del Roland Garros 2022, è stata sospesa per pioggia durante il terzo set. Sul risultato di 4-6, 6-1, 1-0 e palla break per la romena, infatti, le cattive condizioni metereologiche hanno costretto il giudice di sedia a sospendere i giochi. Dopo una richiesta esplicita di Paolini, che ha notato difficoltà di performance con il sopraggiungere della pioggia, l’arbitro dell’incontro ha ben pensato di procedere con l’inserimento dei teloni. Sfida sospesa circa alle ore 21.40 di oggi, lunedì 23 maggio, che difficilmente potrà riprendere in serata; qualora però il meteo sia benevolo alla città di Parigi, è possibile che ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) the ad id=”445341? La sfida tra Jasminee Irina-Camelia, valevole per il primo turno del, è stataperdurante il terzo set. Sul risultato di 4-6, 6-1, 1-0 e palla break per la romena, infatti, le cattive condizioni metereologiche hanno costretto il giudice di sedia a sospendere i giochi. Dopo una richiesta esplicita di, che ha notato difficoltà di performance con il sopraggiungere della, l’arbitro dell’incontro ha ben pensato di procedere con l’inserimento dei teloni. Sfidacirca alle ore 21.40 di oggi, lunedì 23 maggio, che difficilmente potrà riprendere in serata; qualora però il meteo sia benevolo alla città di Parigi, è possibile che ...

