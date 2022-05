Roland Garros 2022, Djokovic annichilisce Nishioka e accede al secondo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Novak Djokovic ha superato Yoshihito Nishioka in occasione del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Prima apparizione autorevole del numero uno al mondo a Parigi, dopo il recente trionfo agli Internazionali di Roma, con il risultato di 6-3, 6-1, 6-0 a far da ottima cornice. Match che ha raccontato poco, con il giapponese semplicemente senza armi per contrastare il predominio e la completezza tecnica e tattica del campione di Belgrado; buoni spunti con il rovescio di Nishioka, ma mai divenuti realtà in un confronto…che più che confronto è sembrato un solitario per evoluzione dei tre set. Super Djokovic sul Centrale di Parigi, con un Nishioka che ha offerto quantomeno tutto se stesso in questa grande occasione. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Novakha superato Yoshihitoin occasione del primodel tabellone principale del. Prima apparizione autorevole del numero uno al mondo a Parigi, dopo il recente trionfo agli Internazionali di Roma, con il risultato di 6-3, 6-1, 6-0 a far da ottima cornice. Match che ha raccontato poco, con il giapponese semplicemente senza armi per contrastare il predominio e la completezza tecnica e tattica del campione di Belgrado; buoni spunti con il rovescio di, ma mai divenuti realtà in un confronto…che più che confronto è sembrato un solitario per evoluzione dei tre set. Supersul Centrale di Parigi, con unche ha offerto quantomeno tutto se stesso in questa grande occasione. ...

