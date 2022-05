Questione Taiwan: in bilico i rapporti tra Cina e Stati Uniti (Di lunedì 23 maggio 2022) Iniziano ad vacillare i rapporti tra Cina e Stati Uniti per la Questione Taiwan. La Cina rivendica la sua sovranità sul territorio, poichè il Taiwan appartiene alla Cina che non intende ammettere altre interferenze esterne sulla Questione. Questa la dura reazione della Cina dopo le dichiarazioni del Premier Biden all’incontro con il Presidente nipponico Fumio Kishida. Gli Stati Uniti infatti hanno dichiarato di voler difendere militarmente il Taiwan e le incursione aeree dell’esercito americano sullo spazio aereo dell’isola non sono viste di buon grado da Pechino. Il timore è che nell’area Asia-Pacifico possa verificarsi un’escalation simile a ... Leggi su zon (Di lunedì 23 maggio 2022) Iniziano ad vacillare itraper la. Larivendica la sua sovranità sul territorio, poichè ilappartiene allache non intende ammettere altre interferenze esterne sulla. Questa la dura reazione delladopo le dichiarazioni del Premier Biden all’incontro con il Presidente nipponico Fumio Kishida. Gliinfatti hanno dichiarato di voler difendere militarmente ile le incursione aeree dell’esercito americano sullo spazio aereo dell’isola non sono viste di buon grado da Pechino. Il timore è che nell’area Asia-Pacifico possa verificarsi un’escalation simile a ...

