Putin afferma che “Nonostante le difficoltà delle sanzioni l’economia resiste”, e Zelensky chiede un ‘accanimento’, ma poi paghiamo noi (Di lunedì 23 maggio 2022) Come raccontiamo in un altro articolo, stamane a Davos, c’è stata l’apertura dei lavori del WEF (Forum economico mondiale), inevitabilmente improntato sulle ‘conseguenze economiche’ dettate dalla guerra in Ucraina. Un evento al quale ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il quale, piuttosto che annunciare la sua disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo per trattare con la Russia (che nei giorni scorsi ha ribadito la sua disponibilità a farlo), ha invece pensato bene di invitare tutti i paesi presenti a rilanciare con ancora maggiore incisività le sanzioni contro la Mosca. sanzioni che, almeno fino ad oggi, stano creando molti più problemi a noi, soprattutto sotto il profilo energetico. Putin indicando tutti i “i principali indicatori macroeconomici”, rivela che “l’economia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) Come raccontiamo in un altro articolo, stamane a Davos, c’è stata l’apertura dei lavori del WEF (Forum economico mondiale), inevitabilmente improntato sulle ‘conseguenze economiche’ dettate dalla guerra in Ucraina. Un evento al quale ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyril quale, piuttosto che annunciare la sua disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo per trattare con la Russia (che nei giorni scorsi ha ribadito la sua disponibilità a farlo), ha invece pensato bene di invitare tutti i paesi presenti a rilanciare con ancora maggiore incisività lecontro la Mosca.che, almeno fino ad oggi, stano creando molti più problemi a noi, soprattutto sotto il profilo energetico.indicando tutti i “i principali indicatori macroeconomici”, rivela che “...

