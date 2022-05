PSG | Mbappé chiede un giocatore dal Barcellona

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, #Mbappé rimane: stasera l’annuncio - d_roma991 : Il #PSG si è trasformato nella squadra #fifa #ultimateteam di #Mbappe ... Ma la domanda è, ci metterà anche qualche icona? - Calciomercatin1 : @MarcoDiMaro Mbappé rinnova col PSG. Napoli beffato -

Corriere della Sera

... 90+6' Ganago Olympique Marsiglia - Racing Strasburgo 4 - 0 32' Gerson, 73' Under, 89' Gerson, 90+3' Bakambu Lorient - Troyes 1 - 1 22' Touzghar, 74' Laurienté- Metz 5 - 0 25', 28', 31' ...... come si suol dire, è il Real Madrid, cioè la squadra alla qualeera in procinto di ... presidente del. Ciò che, tuttavia, appare agghiacciante, oltre che " questa volta, sì " scandaloso, è ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»