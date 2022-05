Procedimenti disciplinari | infrazioni di minore gravità competenza del Dirigente Scolastico

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’articolo riassune, sinteticamente, le fasi procedurali, indicate nell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto con l’art. 69 del D.Lgs 150/2009 ) in caso di provvedimento disciplinare. Ai Dirigenti scolastici competono iper, per le quali si ritiene di dover applicare sanzioni dall’avvertimento scritto alla sospensione dal servizio fino … Questo L'articolo .

Advertising

cripto2001 : @JediPerLItalia @Kamishiro_99 Parli di procedimenti disciplinari, giusto? - DuccioTessadri : @FelipeKarmelo Sarebbe interessante (e degno di approfondimento giornalistico) sapere dell'esito dei procedimenti d… - nessuno69378233 : @pierpa964 @AStramezzi Infatti sarebbe interessante se Doc ci facesse sapere quali sono le accuse che hanno portato… - CorriereAlpi : Epidemia di Covid all’ospedale: l’Ufficio Procedimenti disciplinari è assolto - ppaul_64 : RT @NicoFastelino: Ma se Tachipirina e vigile attesa erano solo un suggerimento, la ragione dei procedimenti disciplinari nei confronti di… -

Corriere Delle Alpi

... a fronte di centinaia di ingiuste detenzione ogni anno, le azionia carico di magistrati sono state in totale 50 in tutta Italia e, tra assoluzioni ein corso, nessuna si è ...Per difendersi daia suo carico, Giuseppe ha visto la sua vita stravolta. "Più volte sono finito davanti al giudice. Io e i miei famigliari stiamo soffrendo, sono sei anni ... Epidemia di Covid all’ospedale: l’Ufficio Procedimenti disciplinari è assolto Anm Veneto mobilitato contro il testo in discussione in Parlamento: «Non si dà risposta ai cittadini sottoponendo a procedimento disciplinare i magistrati che non smaltiscono tutto l’arretrato. Bisogn ...