Perisic-Inter | previste novità in settimana sul suo futuro!

C'è da digerire la delusione della seconda stella mancata in casa nerazzurra, con i cugini che sull'altra sponda del Naviglio festeggiano dalle 20 di ieri senza sosta. Lo Scudetto è stato perso molto probabilmente nella gara contro il Bologna, dove andati in vantaggio, i giocatori di Simone Inzaghi hanno smesso di giocare e creare occasioni da gol. Intanto Marotta e Ausilio pianificano la rosa per la prossima stagione ed in agenda hanno subito un incontro importante. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'agente di Ivan Perisic sarà a Milano per incontrare l'Inter e discutere del rinnovo fino al 2024. Le parti sono fiduciose di concludere la trattativa nonostante i rumors negativi dei giorni scorsi.

