Omaggio a Eduardo De Filippo | reading di Mimmo Borrelli nella chiesa del Purgatorio ad Arco

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Maggio dei Monumenti rendeDenell’anniversario della sua nascita: martedì 24 maggioporterà in scena “Il gelo”,in programmadi S. Maria delle Anime deladalle ore 19.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. “amava comporre poesie durante le pause che gli concedeva l’attività teatrale” ha dichiarato l’attore e drammaturgo “Pensando al tema del Maggio dei Monumenti, me lo sono immaginato tra le quattro mura del suo camerino, intento a fissare su carta i suoi pensieri”. Tra gli altri, saranno tre i personaggi a cui darà voce...

... che nel 2000, in coppia con Daniele Ciprì, gli aveva dedicato Arruso , film -dissacrante ... e in seguito approfondita attraverso il rapporto conDe Filippo (che avrebbe dovuto ...Domenica sera, 29 Maggio, invece, chiuderemo al teatro Cilea con la commedia "Italiani brava gente", unad Arthur Miller edDe Filippo grazie al quale, catapulteremo il pubblico in un'... Teatro Nuovo, l'omaggio di Napoli a Eduardo Folla alla presentazione dei due libri di Repubblica la "Tempesta" di Eduardo e Amleto tradotto da Antonio Piccolo in edicola il 24 e il 25 maggio ...Milano - Dal 26 maggio al 7 giugno 2022 lo storico Cinema Arlecchino di Milano, da poco riaperto grazie alla Cineteca di Milano, ospita la rassegna Mario Martone: la ricerca della verità nascosta , ...