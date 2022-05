Meteo | break temporalesco al Nord | temporali e grandine

(Di lunedì 23 maggio 2022)in arrivo al, dove l’egemonia dell’anticiclone ‘Hannibal’ sta, almeno temporaneamente, per terminare.Sole e stabilità atmosferica stanno infatti per lasciare il posto, al settentrione, a precipitazioni temporalesche, spesso accompagnate da grandinate, e a un ribasso delle temperature, mentre al Centrosud sarà ancora soleggiato e caldo.I primi segnali di questo peggioramento, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iL.it, si avranno già nelle prossime ore quando si svilupperanno i primisui settori alpini, ma si entrerà nel clou tra domani e mercoledì 25. Da domani, in particolare, ida Alpi e Prealpi scenderanno fin sulle pianure di Piemonte e Lombardia con locali grandinate e improvvisi colpi di vento. Nella giornata ...

