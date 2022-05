Mattarella a Palermo: «Le visioni “profetiche” di Falcone furono osteggiate anche dai magistrati» (Di lunedì 23 maggio 2022) Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Foro italico, a Palermo, dove è stato allestito un grande palco in occasione delle cerimonie per il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. «Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell’Europa», ha detto Mattarella. «Raccogliere il testimone della “visione” di Falcone significa affrontare con la stessa lucidità le prove dell’oggi, perché a prevalere sia –ovunque, in ogni dimensione – la causa della giustizia; al servizio della libertà e della democrazia». Mattarella: «Alla ferocia della mafia si opposero Stato diritto e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio, al Foro italico, a, dove è stato allestito un grande palco in occasione delle cerimonie per il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. «Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell’Europa», ha detto. «Raccogliere il testimone della “visione” disignifica affrontare con la stessa lucidità le prove dell’oggi, perché a prevalere sia –ovunque, in ogni dimensione – la causa della giustizia; al servizio della libertà e della democrazia».: «Alla ferocia della mafia si opposero Stato diritto e ...

