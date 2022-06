In Pandemia ancora meno infermieri laureati: calo del 9% (Di lunedì 23 maggio 2022) Trovare infermieri per le ospedali, Rsa e sociosanitario sarà ancora più difficile in Veneto, la regione italiana con il più alto fabbisogno di infermieri . Cicchetti (Università Cattolica): servirebbero 37 miliardi in più di spesa sanitaria, le risorse del PNRR non bastano Mion (UniVerona): case di comunità del PNRR, opportunità e rischi VERONA – I nuovi infermieri sono sempre di meno, e la Pandemia li ha ridotti ulteriormente. Lo ha evidenziato con la forza dei dati il prof. Angelo Mastrillo, docente all’Università di Bologna, intervenendo al convegno “Il PNRR cambia il sociosanitario, come cambiano professioni e modelli gestionali?” organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona assieme a Uneba Veneto venerdì 20 maggio nella sede di Santa Marta ... Leggi su newsagent (Di lunedì 23 maggio 2022) Trovareper le ospedali, Rsa e sociosanitario saràpiù difficile in Veneto, la regione italiana con il più alto fabbisogno di. Cicchetti (Università Cattolica): servirebbero 37 miliardi in più di spesa sanitaria, le risorse del PNRR non bastano Mion (UniVerona): case di comunità del PNRR, opportunità e rischi VERONA – I nuovisono sempre di, e lali ha ridotti ulteriormente. Lo ha evidenziato con la forza dei dati il prof. Angelo Mastrillo, docente all’Università di Bologna, intervenendo al convegno “Il PNRR cambia il sociosanitario, come cambiano professioni e modelli gestionali?” organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona assieme a Uneba Veneto venerdì 20 maggio nella sede di Santa Marta ...

GiovaQuez : @rulajebreal Ancora insistono a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che… - SusannaCeccardi : Poveri i nostri bambini. Dopo due anni pandemia, le quarantene, i banchi dell'Azzolina, la mascherina ancora obblig… - GuidoDeMartini : ?? VOLEVANO ANCORA TERRORIZZARE TUTTI MA NON FUNZIONA PIÙ ?? Hanno provato a replicare la narrazione terroristica de… - Ve10Ve_Ghost : RT @GiovaQuez: @rulajebreal Ancora insistono a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che capita, n… - sghi29 : RT @GiovaQuez: @rulajebreal Ancora insistono a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che capita, n… -