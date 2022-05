Il principe azzurro è una grossa balla

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) Figlia mia, volevo dirti che ilnon esiste. Io pensavo che non sarebbe stato necessario spiegartelo, nell’occidente in cui viviamo, nell’epoca in viviamo, ma guardandomi intorno purtroppo ho capito che questa precisazione la devo fare, e la devo fare perché non è una cosa scontata. Nelle fiabe animate che guardi tu, come quelle che guardavo 30 anni fa, e in quelle di 50 anni fa andando ancora più indietro, alcune eroine sono cambiate, è vero: e hanno imparato a prendere in mano la spada, salire a cavallo, attraversare fiumi e tirarsi fuori dai guai. Ma ce ne sono altre che se ne stanno ancora lì, rinchiuse tutte sole nella loro torre invalicabile ad aspettare che un ragazzo in calzamaglia, che non è Roberto Bolle, si arrampichi per portarle in salvo dal loro triste destino. Ebbene, no, le cose nella vita non funzionano così. Perciò se ...