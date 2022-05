Il Pd chiede che l’Holodomor ucraino venga considerato un genocidio (Di lunedì 23 maggio 2022) l’Holodomor, cioè lo sterminio per fame di quasi quattro milioni diuUcraini tra il 1932 e il 1933, conseguenza delle trasformazioni volute da Stalin nell’impianto economico dell’Ucraina, deve essere considerato genocidio. È quello che chiede il Partito Democratico con una mozione parlamentare che sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 25 maggio alle 18 presso la sala stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa, cui partecipano i primi firmatari (Fausto Raciti, Andrea Romano, Flavia Nardelli Piccoli), la responsabile esteri del partito Lia Quartapelle, insieme al professor Andrea Graziosi, storico del regime staliniano ed ex presidente della Società Italiana di Storia contemporanea, al presidente dell’Associazione Cristiana degli ucraini in Italia. Oles Horodetskyy e all’ambasciatore d’Ucraina in Italia, sua ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 maggio 2022), cioè lo sterminio per fame di quasi quattro milioni diuUcraini tra il 1932 e il 1933, conseguenza delle trasformazioni volute da Stalin nell’impianto economico dell’Ucraina, deve essere. È quello cheil Partito Democratico con una mozione parlamentare che sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 25 maggio alle 18 presso la sala stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa, cui partecipano i primi firmatari (Fausto Raciti, Andrea Romano, Flavia Nardelli Piccoli), la responsabile esteri del partito Lia Quartapelle, insieme al professor Andrea Graziosi, storico del regime staliniano ed ex presidente della Società Italiana di Storia contemporanea, al presidente dell’Associazione Cristiana degli ucraini in Italia. Oles Horodetskyy e all’ambasciatore d’Ucraina in Italia, sua ...

