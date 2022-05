Il conflitto deve finire senza vantaggi per Putin, dice Tony Blair (Di lunedì 23 maggio 2022) «Non bisogna umiliare Putin? Ma non lo abbiamo mai fatto. Da premier ho curato questo rapporto da vicino. Con gli altri leader occidentali abbiamo fatto di tutto per includerlo. La nostra unica preoccupazione oggi dovrebbe essere quella di arrivare alla fine del conflitto con il consenso del popolo ucraino, senza che la Russia ottenga dei vantaggi da questa aggressione». L’ex premier britannico Tony Blair, in un’intervista al Corriere, indica quali toni dovrebbe assumere l’Occidente in questa crisi. L’ex premier britannico parla anche in virtù del rapporto speciale avuto con lo zar durante i suoi dieci anni a Downing Street. Blair è stato il primo leader occidentale a incontrare Putin quando era ancora primo ministro in attesa di diventare presidente ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 maggio 2022) «Non bisogna umiliare? Ma non lo abbiamo mai fatto. Da premier ho curato questo rapporto da vicino. Con gli altri leader occidentali abbiamo fatto di tutto per includerlo. La nostra unica preoccupazione oggi dovrebbe essere quella di arrivare alla fine delcon il consenso del popolo ucraino,che la Russia ottenga deida questa aggressione». L’ex premier britannico, in un’intervista al Corriere, indica quali toni dovrebbe assumere l’Occidente in questa crisi. L’ex premier britannico parla anche in virtù del rapporto speciale avuto con lo zar durante i suoi dieci anni a Downing Street.è stato il primo leader occidentale a incontrarequando era ancora primo ministro in attesa di diventare presidente ...

